Door brand getroffen vishandel in Markthof pas volgende maand weer open

De door brand getroffen vishandel in De Markthof gaat pas volgende maand weer open. Dat zei eigenaar Allie Simonis donderdag in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

In februari werd de viswinkel getroffen door een flinke brand. De zaak aan de Gedempte Gracht was toen pas twee weken weer open na een grondige verbouwing. Simonis dacht in eerste instantie binnen twee weken alles weer op de rit te hebben, maar dat viel behoorlijk tegen. “Vooral de levering van een nieuwe bakinstallatie laat nog even op zich wachten. “Daarnaast staat veiligheid voorop. We hadden met het oude materiaal verder kunnen gaan, maar we gaan voor absolute veiligheid.” Over vier weken gaat de winkel weer open, schat Allie Simonis in.

Boven de viszaak zitten ongeveer twintig appartementen. Op de avond van de brand sloeg het vuur over naar het afvoersysteem dat door het hele complex loopt. De bewoners moesten op stel en sprong hun woning uit. Zes bewoners werden met met hoogwerkers naar beneden geholpen.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Allie Simonis op Den Haag FM.