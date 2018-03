Haags gemeenteraadslid doet aangifte tegen Geert Wilders

Hasan Kucuk (foto) van de Islam Democraten in de Haagse gemeenteraad gaat een aangifte indienen tegen Geert Wilders, de leider van de PVV in de Tweede Kamer.

Volgens Kucuk heeft Wilders zich in een verkiezingsspot op TV schuldig gemaakt aan haatzaaien. De spot werd uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen van de NPO. Het Haagse gemeenteraadslid zegt dat de spot “een opruiend karakter heeft en aanzet tot haat en geweld tegen moslims en hun instituties”. In het spotje stelt de PVV de islam gelijk aan geweld, terreur en discriminatie. “Het spotje werd begeleid met dreigende muziek die vooral in extreemrechtse en neonazistische kringen erg populair is”, zegt Kucuk.

Het raadslid is ook boos op de NPO dat de spot uitzond. “Het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat de leiding van een instituut als de NPO, dat ons allen toekomt, niet heeft ingegrepen en zich als spreekbuis heeft laten gebruiken voor het verkondigen van een abjecte boodschap die haat zaait en aanzet tot geweld tegen een religieuze minderheid in ons land.”

“Fop-, sjoemel- en show-aangiftes”

De Haagse Hoofdofficier van Justitie, Bart Nieuwenhuizen, zei onlangs nog dat er te vaak aangifte wordt gedaan bij de politie van zaken die helemaal niet thuis horen in het strafrecht. De ‘fop-, sjoemel- en show-aangiftes’ zoals Nieuwenhuizen ze noemt zorgen er volgens hem voor dat het strafrecht onder druk komt te staan omdat Officieren van Justitie alle aangiftes serieus moeten bekijken. “Die tijd kunnen we echt veel beter besteden”, aldus Nieuwenhuizen, “namelijk voor het bestrijden, opsporen en vervolgen van misdrijven en het dienen van een veiligere samenleving.”