Haagse schoolkinderen in zeilboten op Hofvijver

De finish van de Volvo Ocean Race is vrijdag over 100 dagen op Scheveningen. Daarom organiseert Optimist on Tour vrijdagmiddag een gratis zeilles op de Hofvijver voor Haagse basisschoolkinderen.

Ondanks het grauwe weer mochten de kinderen de hele dag de vijver op voor les in de watersport. “Met 11 kilometer kust en de haven van Scheveningen hoort zeilen bij Den Haag. Het is logisch dat kinderen naast rekenen, lezen en schrijven ook iets leren over de wind en het water. Misschien juichen we over 10 jaar wel voor een zeilkampioen die vandaag voor het eerst in een Optimist het water op gaat”, vertelde wethouder Karsten Klein.

Optimist on Tour is een reizend watersportevenement waar kinderen gratis kunnen kennismaken met verschillende watersporten zoals zeilen, kanovaren, en spelen in de waterbal. De lessen duren vrijdag tot 17.30 uur op de Hofvijver.

Foto: Watersportverbond