Jaar celstraf geëist voor betrokkenheid schietpartij Herenstraat

Justitie heeft een jaar celstraf geëist tegen Mildred M. uit Capelle aan den IJssel voor haar betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Café La Suegra aan de Herenstraat. De Haagse Curaçaoënaar Jursley Cijntje (31) kwam bij de schietpartij om het leven en een ander raakte zwaargewond.

De 43-jarige M. zou hoofdverdachte Robertico ‘Tico’ Inesia in 2015 hebben geholpen met vluchten en ze zou volgens het OM drie wapens in huis hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het bewezen dat de verdachte Tico hielp vluchten naar het buitenland, waarschijnlijk naar de Dominicaanse Republiek of Columbia.

De vrouw heeft altijd ontkend dat zij betrokken was bij de schietpartij. Ze beriep zich tijdens de zitting voornamelijk op haar zwijgrecht.

Wapen

M. wordt ervan verdacht dat ze het wapen naar binnen smokkelde, waarmee de schutter Robertico ‘Tico’ Inesia later de fatale schoten zou hebben gelost. Volgens het OM is er te weinig bewijs voor het naar binnen smokkelen van het wapen. Daarvoor eist justitie vrijspraak.

Schutter Inesia is nog steeds voortvluchtig. In september 2015 zette de politie hem op de Nationale Opsporingslijst en loofde een beloning van 15.000 euro uit. Over twee weken doet de rechter uitspraak