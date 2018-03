Kandidaat nachtburgemeester stelt zich voor: Cary van Rheenen

Den Haag is op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Op weg naar het nachtdebat, vrijdag 16 maart, schuiven de zeven overgebleven kandidaten aan bij Den Haag FM om zich voor te stellen. Vrijdagochtend was het de beurt aan Cary van Rheenen, onder meer bekend van het komische duo ‘Gebroeders De Gier’.

De ras-Hagenees is geboren op de Weteringkade en opgegroeid in de Transvaalwijk, om de hoek van de Haagse Markt. Cary ademt rock ’n roll en de blues, is thuis in de Haagse muziekscene en is daarnaast acteur, scriptschrijver, poëet en cabaretier. Met zijn 60-plus is hij de oudste kandidaat die in de race is voor het nachtburgemeesterschap.

Dat hij op leeftijd is en de uitstraling heeft van een Hells Angel maken hem een sterke kandidaat, zo zegt Cary zelf. “Als ik me in het nachtleven werp, merk ik dat het vaderlijke respect heel erg de overhand heeft. Mensen zijn daardoor sneller geneigd om mij aan te spreken dan een jonger iemand”, vertelt hij in Haagse Ochtendradio. “Als je dan zo’n ruwe bolster ziet, die ook nog een leuk advies heeft, is dat juist een tegenstelling die in mijn voordeel werkt. “Je ziet er zo uit en je bent nog intelligent ook”, hoor ik dan wel eens. Een beetje ijdel is het wel, maar ik geniet van dat contrast.”

Nachtdebat

Op vrijdagavond 16 maart houden de deelnemers het Nachtdebat op de Grote Markt. Op zaterdag 17 maart wordt in het Paard de nieuwe Haagse Nachtburgemeester verkozen, neemt nachtburgemeester-in-ruste René Bom op grootse wijze afscheid, wordt er gedraaid door Haagse dj’s van formaat en gespeeld door de spannendste bands en acts. Stemmen op jouw favoriet kan hier.

Luister hier naar het interview met Cary van Rheenen op Den Haag FM.