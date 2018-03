Liever Lokaal: Hofpas-aanbiedingen rondom Ringen aan Zee

Tekst: Yolanda Wevers van De Hofpas

De Hofpas is de allerleukste gratis voordeelpas van Den Haag en omstreken waar je profiteert van voordeel bij meer dan 450 aangesloten partners.

Afgelopen weken verschenen twintig iconische ringen op het strand van Scheveningen. De sculpturen van circa 150 bij 300 meter zijn onderdeel van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen, en zijn de komende weken het decor van tal van activiteiten. De ringen zijn vrij toegankelijk en daardoor een heerlijk gratis uitje dat je moeiteloos combineert met een bezoekje aan talloze Hofpaspartners in de buurt die mooie kortingen en aanbiedingen hebben. Vraag de Hofpas gratis aan via dehofpas.nl.

Dit kun je doen met je Hofpas bij de Ringen in Scheveningen.

Ristorante La Galleria

Hofpasvoordeel: Eén gratis drankje per lunch of diner. Keuze uit huiswijn, tapbier of fris (m.u.v. energy drinks). Maximaal 2 personen per Hofpas.

Spicy Scarves

Hofpasvoordeel: 10% korting

Bar & Grill Restaurant Steam

Hofpasvoordeel: Eén gratis drankje bij per lunch of diner, keuze uit huiswijn, tapbier of fris (m.u.v. energy drinks). Maximaal 2 personen per Hofpas.

Arabisch Mediterraans Restaurant Topkapi

Hofpasvoordeel: Eén gratis drankje bij per lunch of diner, keuze uit huiswijn, tapbier of fris (m.u.v. energy drinks). Maximaal 2 personen per Hofpas.

Mezze Arabisch tapasbar

Hofpasvoordeel: Eén gratis drankje bij per lunch of diner, keuze uit huiswijn, tapbier of fris (m.u.v. energy drinks). Maximaal 2 personen per Hofpas.

Carlton Beach Hotel

Hofpasvoordeel: 25% korting op Sport & Relax arrangement en/of een Duomassage.

Uw winkeltje

Hofpasvoordeel: 10% korting op het huren van een van de ruimten (kast, raambox, vitrineplank of kastplank)

Kitchen Rani

Hofpasvoordeel: Eén welkomstdrankje gratis. Keuze uit wijn, bier. fris of thee. Maximaal 2 personen per Hofpas.

Tekst loopt door onder foto.

Activiteiten rondom Ringen aan Zee

Reuzenschelpen met verhalen – Van 17 februari t/m 8 april – overdag

Aan de boulevardzijde klinken vanuit glazen reuzenschelpen prachtige gedichten, liederen, boeiende verhalen over de Scheveningse geschiedenis en de namen van hen die ‘op zee’ zijn gebleven. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 17 februari t/m 8 april mits het droog is.

Zandgezichten van Rikke Munkholm Laursen – Ieder weekend van 24 februari t/m 8 april

Vanaf zaterdag 24 februari verschijnen er ieder weekend aan de zeezijde op de kop van de ringen ‘zandgezichten’ van kunstenaar Rikke Munkholm Laursen. Zand, wind en water zullen hier de krachten der natuur op los laten.

Museumnacht Kids – Zaterdag 17 maart – Van 17.00 tot 22.00 uur

Tijdens de Museumnacht Kids vinden er in de Ringen ook intieme vertellingen plaats. Met Hofpas €1,- korting per ticket.

Cultureel programma – Zaterdag 31 maart – Van 16.00 tot 16.30 uur

Een uniek cultureel programma georganiseerd door Boilerhouse.

Slooploop – Zondag 8 april – Tijd volgt

De sloop van Ringen aan Zee wordt ingezet middels de Slooploop.

Ook profiteren van alle voordelen en kortingen van De Hofpas? Vraag De Hofpas gratis aan op dehofpas.nl.