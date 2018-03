CDA-lijsttrekker Karsten Klein: “Samenwerking met Haagse Stadspartij was moeizaam”

Onzichtbaar Den Haag uitgeroepen tot meest sociale ondernemer van Den Haag

Onzichtbaar Den Haag is uitgeroepen tot ‘meest inspirerende sociaal ondernemer van Den Haag’. Dat is donderdag bekend gemaakt tijdens de Werktop in de Nieuwe Kerk.

Drie Haagse sociale ondernemingen waren genomineerd voor de prijs. Ze werden daarmee beloond voor hun inzet om mensen die zelf minder makkelijk aan werk komen, toch aan een baan te helpen. Het publiek bepaalde via een online stemming wie de titel het meest verdiende. Uiteindelijk kreeg Onzichtbaar Den Haag, dat ervaringsdeskundigen inzet op het gebied van dakloosheid, schulden en gezondheidszorg, duizend stemmen van de in totaal 1.600 uitgebrachte stemmen.

De andere twee kanshebbers waren HaagseZwam, een bedrijf dat oesterzwammen kweekt op koffiedik en de Maaltijd Express, dat kookt voor senioren en de maaltijden bij hen thuis bezorgt.

Foto: WSP Den Haag (Twitter)

Onzichtbaar Den Haag is verkozen tot de meest inspirerende sociaal ondernemer van 2018 op de WERKtop. Van harte gefeliciteerd. Heel veel succes verder om mensen een gezicht te geven met jullie werk. Ben trots op jullie. 🌹 pic.twitter.com/6zeSzcPh5t — Rabin S. Baldewsingh (@RSBaldewsingh) March 15, 2018