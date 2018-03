‘Schilderboek’ en ‘Musings from the Lowlands’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan het ‘Schilderboek’ van Lux Buurman en het concert ‘Musings from the Lowlands’ van Saksia Lankhoorn en Wolfert Brederode.

Een reis door het wonderland van het platte vlak. Geheime recepten van oude meesters worden onthuld en beschreven in het ‘Schilderboek’ van Lux Buurman. Haar boek combineert praktische voorbeelden met hedendaagse inzichten over klassieke schilderstechnieken. Buurman is te gast in Kunstlicht.

Verder aandacht voor het dubbelconcert ‘Musings from the Lowlands’ met de klassieke pianiste Saskia Lankhoorn en jazzpianist Wolfert Brederode. Ze hebben een toegankelijk programma samengesteld dat ook vervreemdend en filmisch werkt. Zondag treden ze allebei op in de Nieuwe Kerk. Lankhoorn en Brederode geven in Kunstlicht alvast een voorproefje.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Lux Buurman