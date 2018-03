Start van festivalseizoen met St. Patrick’s Day op Grote Markt

Voor de achtste keer op rij viert de Ierse gemeenschap samen met Hagenaars St. Patrick’s Day op de Grote Markt. Het feest op zaterdag 17 maart betekent ook het begin van het festivalseizoen. “St. Patrick’s Day is goed geland in Den Haag. Misschien wel omdat de Irish Club of the Netherlands hier gevestigd is,” vertelde organisator Marco Bijsterbosch op Den Haag FM.

Op de Grote Markt en bij Irish Pub O’Casey’s op het Noordeinde treden verschillende typisch Ierse artiesten op. “We hebben vier te gekke dansscholen gestrikt voor optredens en zelfs twee bands uit Ierland over laten vliegen.” Daarnaast speelt Ierland tegen Engeland om 15.45 uur een rugbywedstrijd in het Zeslandentoernooi dat op een groot scherm te bekijken is. “Er wordt geloot wie op welke dag speelt, maar dat Ierland nou net tegen Engeland speelt op St. Patrick’s Day is een prachtig toeval.”

Een van de bands speelt vrijdagavond al in de beste Ierse pub van de wereld. “Mocht je een voorproefje willen van de hekkensluiter van zaterdag op de Grote Markt dan moet je vooral naar More Power To Your Elbow komen kijken.” De band speelt vrijdagavond om 20.00 uur in O’Casey’s aan het Noordeinde. Kijk voor de volledige line-up van zaterdag 17 maart op de website van de organisatie.

Luister hier naar het interview met Marco Bijsterbosch op Den Haag FM.