Stichting Perspektief ‘viert’ tienjarig bestaan van opvanghuis voor mishandelde mannen

Huiselijk geweld komt vaker voor dan je denkt. En iedereen kan ermee te maken krijgen: vrouw of man, jong of oud. Bij de stichting Perspektief komen dagelijks zo’n dertig meldingen binnen. Binnenkort wordt het tienjarig bestaan van het opvanghuis voor mishandelde mannen ‘gevierd’.

In 2015 fuseerde de organisatie met stichting Wende. Door de bundeling van krachten kunnen nog meer Hagenaars hulp krijgen bij het stoppen van geweld en het voorkomen van herhaling. Dalal el Omrani en Bea Carels van Perspektief waren te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

De stichting wordt voor een groot deel gefinancierd door de gemeente Den Haag en dat lijkt voorlopig wel zo te blijven, gezien ook de morele steun uit het stadhuis.”De burgemeester heeft in haar eerste speech in de gemeenteraad gezegd dat ze huiselijk geweld aan wil pakken. We hebben haar al een rondleiding gegeven en er komen nog nieuwe gesprekken met de burgemeester.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Dalal el Omrani en Bea Carels op Den Haag FM.