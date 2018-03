Theater De Vaillant viert eerste lustrumfeest

Bij Theater De Vaillant wordt in maart het eerste lustrumfeest gevierd omdat het theater vijf jaar bestaat. De medewerkers vieren het feest een volle week lang met buurtbewoners en bevriende organisaties. “Er komt een hoop taart langs komende week”, vertelde Joëlla Matena van theater De Vaillant op Den Haag FM.

In januari werd al gevierd dat alle cultuurankers vijf jaar bestaan, maar voor de Vaillant is het nu pas echt tijd. “Vijf jaar geleden heette we in januari nog Theater aan de Hobbemastraat en in maart zijn we pas als De Vaillant aan de slag gegaan.” De hele week organiseert het theater culturele activiteiten. Zaterdag trappen ze de viering af met voorstellingen van werelddans uit alle windrichtingen. “’s Avonds geeft Monsoon Jam een dansvoorstelling en overdag zijn er workshops”.

Iedereen die De Vaillant een cadeau wil geven in de vorm van een optreden kan zich aanmelden voor de afsluiting op zondag 25 maart. “Het Residentieorkest komt ook langs, maar alle vormen van optredens zijn welkom om zich aan te melden”.

Luister hier naar het interview met Joëlla Matena op Den Haag FM.