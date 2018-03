VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Arnoud van Doorn van de Partij voor de Eenheid

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

Hieronder zie je een portret Arnoud van Doorn, lijsttrekker van Partij voor de Eenheid. Van Doorn was ooit lid van de PVV, maar hij stapte uit de partij, bekeerde zich tot de islam en is inmiddels lijsttrekker voor de islamitische Partij van de Eenheid.Arnoud neemt ons mee naar het Frederik Hendrikplein en Den Haag Zuidwest.