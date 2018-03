Nieuw fotoboek over badplaats Scheveningen

Ter gelegenheid van Feest aan Zee – de viering van 200-jaar badplaats Scheveningen – heeft fotografe Sandra Uittenbogaart en boek gemaakt over het hedendaagse Scheveningen.

“Hoe vang je de bekendste badplaats van Nederland in beeld zonder in clichés te vervallen?”, vroeg Uittenbogaart zich af. “Ontelbare keren heb ik mij op zomerse dagen onder alle dagjesmensen, toeristen, roséslurpers, meiden, macho’s en rollatorclubjes begeven. Dat leidde uiteindelijk tot een verrassend fotoboek.” Zowel in kleur als zwart-wit geeft het boek ‘Scheveningen – Badplaats in beeld’ een inkijkje in het hedendaagse strandleven. “Jong of oud, local of toerist, allemaal komen ze naar zee met eenzelfde doel: even de dagelijkse beslommeringen achter zich laten en genieten van de ontspanning die de kust hun biedt.”

Het fotoboek wordt zaterdag 24 maart gepresenteerd in Strandrestaurant De Waterreus. Vanaf 26 maart is het boek te koop. De foto’s zullen bovendien te zien zijn op een expositie in de Centrale Bibliotheek van 4 juni tot en met 19 augustus.

Foto: © www.sandrauittenbogaart.nl