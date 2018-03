VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Mariëlle Vavier van GroenLinks

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

Hieronder zie je een portret van Mariëlle Vavier, nummer 5 op de kieslijst van GroenLinks. Mariëlle (47), woonachtig in het Regentessekwartier, is sinds 2011 actief voor GroenLinks Den Haag zet zich als bestuurssecretaris van Stichting Jeugdbescherming in voor de belangen van jongeren. Vavier neemt ons mee naar de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden aan de Wijnhaven en het Prins Bernhardviaduct.