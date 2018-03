WINACTIE: Vrijkaarten voor Daniel Docherty in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Daniel Docherty, donderdag 22 maart in het Paard.

De Glasgowse Daniel Docherty heeft zijn strepen weten te verdienen met muziek maken op straat. Daniel heeft lange tijd ervaring op kunnen door met zijn vrolijke, maar emotionele liedjes te spelen in parken, winkelcentra en de Schotse straten. Maar toen hij in 2016 ineens opdook bij Eurosonic Noorderslag ging het snel. Zo tekende Daniel een contract bij platenmaatschappij Pias, speelde hij in een afgeladen Carré en stond hij in het voorprogramma van onder andere Racoon en Haeven. Nu komt de singer-songwriter naar Den Haag voor een show in het Paard.

Wil jij gratis naar Daniel Docherty in het Paard donderdag 22 maart? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

