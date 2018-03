Ilse DeLange en Sigrid in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Ilse DeLange en Sigrid (foto).

Voor het eerst in vier jaar is er weer solo-werk van Ilse De Lange. Dankzij het Euro-visie succes van haar band The Common Linnets werd dat project wat langer uitgerekt, maar nu is ze alleen terug. Zondagavond hoor je haar nieuwe single in de uitzending net als een release van rising star Sigrid, de jonge Noorse zangeres.

Meer verse releases zijn er van Pearl Jam, Lorde, George Ezra samen met First Aid Kit, The Decemberists, Leon Bridges, Pete Philly, Josylvio, Paul de Munnik, het duitse Revolverheld en een prachtige Prince-cover van Meshell Ndegeocello.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).