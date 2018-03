Jandino Asporaat in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met stand-upcomedian, acteur, televisiepresentator, zanger en producent Jandino Asporaat.

Rubberen beweeglijkheid, weergaloze typetjes en veel humor op tv en in het theater. Daar kennen we Asporaat van. Wat weinig mensen weten: zijn drukke gedrag is verankerd in een rustgevende filosofische natuur die raakt aan het spirituele.

In dezelfde krant aandacht voor Collette Hennekam die twee jaar geleden afscheid nam van haar situatie in stille armoede. Ze realiseerde haar droom: Soupaholic. Vanuit een soepbus serveert ze mensen bakjes warme heerlijkheid

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is sinds donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.