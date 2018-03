Media en verkiezingen in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan media en de gemeenteraadsverkiezingen.

Geld voor een stadsdichter of onderzoeksjournalistiek, een museum voor radiopiraten uit de jaren tachtig, mediacoaches op bibliotheken en een Chuck Deely Festival. Op het punt van de media valt er heel wat te halen uit de verkiezingsprogramma’s van Haagse partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, komende woensdag 21 maart. Maar de campagnes leveren nog maar weinig vuurwerk op. In Mediamix maken we zondag de balans op met Hans Hemmes. Deze Hagenaar, politicoloog en journalist heeft al heel wat verkiezingen meegemaakt.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.