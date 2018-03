Sjoerd van Schuylenburch is de nieuwe nachtburgemeester

Sjoerd van Schuylenburch is de nieuwe nachtburgemeester van Den Haag. Hij volgt René Bom op, die om gezondheidsredenen zijn functie heeft neergelegd. Sjoerd werd in de nacht van zaterdag op zondag in het Paard gehuldigd door burgemeester Pauline Krikke.

Van Schuylenburch is in het nachtleven bekend als DJ Sunny Sjoerd. Hij zei eerder in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM dat de nachtburgemeester een serieuzere rol moet krijgen. Hij wil gesprekspartner zijn bij aangelegenheden die het Haagse nachtleven aangaan. “Als nachtburgemeester moet je niet alleen maar roepen hoe belachelijk het is dat tenten moeten sluiten. Je moet ook kijken of je met de gemeente kan overleggen of de regels misschien aangepast kunnen worden.”

Sunny Sjoerd nam het in de verkiezingen op tegen ras-Hagenees Cary van Rheenen, onder meer bekend van het duo Gebroeders De Gier, zanger Pat Smith, gitarist Remco Visker, stagemanager van het Paard Willem Verheij, Zamba-Jan Bakana (bekend als DJ, Odd Mind) en Zoë van Eldik.

Foto: Richard Mulder