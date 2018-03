The Recharge Company: “Den Haag kan nog wel wat vitaliteit gebruiken”

Iemand die lekker in zijn vel zit, staat positiever in het leven en presteert beter. Voor zichzelf en voor zijn bedrijf. The Recharge Company helpt daarbij met vitaliteitsprogramma’s, coaching en op maat gemaakte trainingsprogramma’s. Oprichter Hidde de Vries kwam erover vertellen in het programma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Voor werkgevers loont het al snel de moeite om te zorgen dat hun personeel het naar de zin heeft. Bij bedrijven die vitaliteitsprogramma’s aanbieden, ligt de productiviteit gemiddeld 35 procent hoger dan bij andere bedrijven. Individuen kunnen preventief baat hebben bij de methode, maar deze wordt nog niet vergoed door verzekeraars. “Om dat te bespoedigen zij we bezig met een kenniscentrum, de wetenschap en ziekenhuizen om aan te tonen wat de effecten zijn”, zegt Hidde. “Bedrijven die dit aan hun personeel aanbieden, die herhalen het ook. Dat mensen een keer per jaar een week met zichzelf bezig zijn. Dat is al genoeg om daarna weer gezond door te pakken.”

“Den Haag kan nog wel wat vitalitiet gebruiken”, zegt Hidde, die eind 2010 zelf bijna een burnout kreeg, opkrabbelde, zijn baan opzegde bij Google en vol nieuwe energie een eigen bedrijf begon. “We zijn nu bezig om een programma op te zetten om vrouwen die borstkanker hebben en chemo hebben gehad te helpen zo snel mogelijk te revalideren.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Hidde de Vries op Den Haag FM.