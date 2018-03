VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Daniëlle Koster van het CDA

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

Hieronder zie je een portret van Daniëlle Koster, nummer 2 op de kieslijst van het CDA. Kosten is sinds 2015 raadslid en zet zich onder meer in voor een vrouw- en kindvriendelijke stad. In dat kader neemt Daniëlle ons mee naar de bekendste hoerenstraat van Den Haag en een bijzonder hofje in het Oude Centrum.