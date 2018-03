“Lelijke” rode reclamemast naast de Pier wordt gesloopt

De reclamemast, de ‘Rode Toren’, naast de Pier op Scheveningen wordt dit jaar verwijderd. De sloop maakt onderdeel uit van de afspraken die worden gemaakt tussen de gemeente en de Pier over de toekomstvisie en is een lang gekoesterde wens van omwonenden, zo schrijft de gemeente.

De mast ontsiert al langer het beeld op de boulevard op Scheveningen, zo valt te lezen in een persbericht. “De Rode Toren past niet meer bij alle ontwikkelingen in Scheveningen Bad, waar we de hele Noordboulevard en het plein voor het Kurhaus opknappen. Dat is er juist op gericht om de kust weer aantrekkelijk te maken voor bewoners, ondernemers en toeristen. Zo verdwijnt er weer iets lelijks”, aldus wethouder Revis.

De sloop van de reclamemast maakt onderdeel uit van de afspraken die worden gemaakt tussen de gemeente en de Pier over de toekomstvisie 2020-2025. In een eerder stadium werd ook al het zogeheten Stalen Eiland verwijderd. Het stalen eiland, het meest noordelijke deel van De Pier, was in zeer slechte staat.