Movies that Matter: De drie beste films van het festival voor jongeren

Op vrijdag 23 maart start het Movies that Matter Festival. Tot en met zaterdag 31 maart kan je in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui naar zo’n zeventig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid in combinatie met debatten, lezingen, exposities en live muziek. Den Haag FM zet de drie meest humoristische films van het festival voor je op een rijtje.

1. Ask the Sexpert (Verenigde Staten – Documentaire)

Humoristisch portret van de 93 jaar oude dokter Mahinder Watsa: dé man achter de superpopulaire column ‘Ask the Sexpert’ in de Indiase krant Mumbai Mirror. Watsa bespreekt daarin openhartig seksualiteit en de do’s en don’ts van het in India zeer beperkt besproken en door taboes omgeven thema seks.

2. Onderkomen (Nederland – Documentaire)

Ghullam, Keiber en Noori waren minderjarig toen ze, zonder ouders, van Afghanistan naar Nederland vluchtten. Inmiddels zijn ze al jaren in afwachting van een verblijfsstatus en wonen ze in een vervallen sloopflat vlak bij Maastricht. Drie gepensioneerde Maastrichtenaren trekken zich het lot van de jongens aan en bieden ze hulp in de vorm van advies, afleiding en dagelijkse boodschappen.

3. Aus dem Nichts (Duitsland – Fictie)

Katja’s leven stort in als haar man en jonge zoon omkomen bij een bomaanslag. Ze is vastbesloten gerechtigheid te vinden, binnen óf buiten de rechtszaal. Aus dem Nichts – zowel een rechtbankdrama als een wraakverhaal – won de Golden Globe 2018 voor beste buitenlandse film.

Het Movies that Matter Festival kent twee hoofdprogramma’s: ‘Activist‘ met documentaires over mensenrechtenverdedigers, en ‘Camera Justitia‘, met films en debat over het belang van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid. Nieuw dit jaar is het competitieprogramma ‘Dutch Movies Matter‘ met Nederlandse speelfilms en documentaires. Den Haag FM is mediapartner van het festival.

www.moviesthatmatter.nl