Stel je vraag aan burgemeester Pauline Krikke bij Den Haag FM

Wat zou jij willen vragen aan Pauline Krikke? Aanstaande woensdag, op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, schuift mevrouw de burgemeester aan bij de mannen van Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Krikke beantwoordt tussen 09.00 en 09.30 uur vragen van luisteraars. Ze gaat het ook hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. In maart vorig jaar werd Krikke geïnstalleerd als burgemeester. Afgelopen november was ze voor het eerst te gast bij Haagse Ochtendradio.

Heb je een vraag, stuur die dan naar info@denhaagfm.nl en wie weet wordt die tussen 09.00 en 09.30 uur gesteld.