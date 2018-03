Topvrouwen laten zich opsluiten voor Free a Girl

Negen Haagse topvrouwen laten zich medio mei twaalf uur opsluiten voor Free a Girl. Met de actie Lock me Up zamelen zij geld in voor de strijd tegen kinderprostitutie.

De vrouwen die zich vrijwillig in hokjes van één bij twee meter laten opsluiten zijn Eveline Steenbergen (WTC The Hague), Carolien Brederije (Valegis Advocaten), Bianca Maasdamme (Progresadvies), Leontine Smith (Smith Communicatie), Saskia Laurijsen (Coos Communicatie), Veronica da Veiga (HWE Professionals), Malou de Kok (Tandmeer), Anouk Kamps (Spitz) en Charine Chotoe (Amnesty International). Van 14 tot en met 19 mei zijn er in onze stad twee locaties waar de hokjes komen te staan zijn: het WTC The Hague en restaurant Gusto op het Plein.

Free a Girl organiseert sinds 2011 de actie Lock me Up. Elke deelnemers probeert minimaal 2.500 euro in te zamelen.

Foto: Dielep Binda