Websites politieke partijen scoren matig op toegankelijkheid

Alle grote partijen die meedoen aan de Haagse gemeenteraadsverkiezingen, voldoen op meerdere punten niet aan de wet- en regelgeving voor digitale toegankelijkheid. Dat blijkt uit een scan door Siteimprove, een Deens softwarebedrijf. “Opvallend en pijnlijk”, zegt managing director Auke Grondsma. “Een stemlokaal dat niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, zouden we niet toestaan. Waarom tolereren we dan nog wel dat mensen met een beperking worden buitengesloten van essentiële democratische informatie?”

De meeste politieke partijen hebben toegankelijkheid en inclusiviteit wel op de politieke agenda staan. In het kader van ‘practice what you preach’ onderzocht Siteimprove de websites van PvdA, VVD, D66, Haagse Stadspartij en de PVV. Er werd onder meer gekeken of mensen met een visuele of andere beperking op een eenvoudige manier aan informatie over het partijprogramma konden komen. “De resultaten stemmen tot droefheid”, zegt Grondsma. “Daarmee wordt wat ons betreft een belangrijke democratische plicht verzaakt, namelijk het zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die nodig is om een weloverwogen keuze te maken bij de verkiezingen.”

De website van de PvdA heeft de dubieuze eer om de ranglijst aan te voeren. “Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het te laat om hier nog iets aan te veranderen”, zegt Grondsma. “Ik hoop echter dat politieke partijen zich nu achter de oren zullen krabben en digitale toegankelijkheid wat hoger op de agenda zetten. Dat zou niet alleen een stap voorwaarts zijn voor mensen met een beperking, maar voor ons hele democratische proces.”