Abdul Aitelhadj van OBS de Voorsprong is Conciërge van het Jaar

Meester Abdul Aitelhadj van OBS de Voorsprong heeft de verkiezing Haagse Conciërge van het Jaar gewonnen. De winnaar werd dinsdagmorgen op school uitgebreid in het zonnetje gezet door leerlingen en collega’s.

De winnaar is verkozen uit een groot aantal inzendingen. De jury bestond uit gemeenteraadslid Kim Waanders, Tweede Kamerlid Paul van Meenen en de winnaar van vorig jaar conciërge Cor Hess van de P.H. Schreuderschool. Abdul is volgens zijn collega’s en leerlingen altijd vrolijk en maakt graag tijd voor een praatje. Ook draait hij nergens zijn hand voor om. Zo is hij regelmatig aan het boren, timmeren en kopiëren, veegt hij het schoolplein en houdt hij toezicht tijdens rapportavonden.

D66 organiseert sinds 2005 de verkiezing voor Haagse Conciërge van het Jaar en wil met de wedstrijd meer aandacht geven aan conciërges op scholen.

Foto: Ruben Kroeze