Binnenstad Den Haag beide Paasdagen geopend

De Haagse binnenstad is dit jaar op beide Paasdagen geopend. Wie wat anders wil dan de traditionele Paasbrunch thuis of bij de familie, kan de feestdagen du sook vieren in het centrum.

Zo openen de ondernemers van onder meer De Grote Marktstraat en De Passage hun deuren op Paaszondag vanaf 11.00 uur. Op Paasmaandag kunnen mensen vanaf 11.00 uur terecht in onder meer de Grote Marktstraat, Boekhorststraat, Wagenstraat, Spuistraat, Vlamingstraat, Venestraat en De Passage.

Het is het tweede jaar dat een groot deel van de winkels in de binnenstad met Pasen open is. Om zeker te weten of je favoriete winkel geopend is tijdens aankomende Paasdagen, is het verstandig van tevoren de website van de desbetreffende winkel voor de exacte openingstijden te raadplegen.

Foto: MaxPixel.freegreatpicture.com