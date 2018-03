CDA wil huur van sportaccommodaties verlagen

Het CDA in de gemeenteraad wil de komende jaren de Haagse sportverenigingen verder versterken zodat meer mensen gaan sporten. Dat staat in een plan dat de partij maandag heeft gepresenteerd.

“We willen extra investeren in sport om mensen in Den Haag met elkaar te verbinden en omdat sporten goed is voor de gezondheid”, zegt fractievoorzitter Daniëlle Koster. Het CDA reserveert in haar verkiezingsprogramma 32 miljoen euro waarmee zij onder meer de huur van sportaccommodaties wil verlagen en de bereikbaarheid van sportlocaties wil verbeteren. Ook wil de partij dat de relatie tussen ADO Den Haag en de gemeente verbetert. Koster: “Ze moeten nader tot elkaar komen. ADO heeft de betrokkenheid van de gemeente nodig. Het ADO-stadion moet ook in de toekomst goed onderhouden worden en er moet plek blijven om met betaald voetbal te kunnen trainen.”

Het CDA wil verder gaan met het naar Den Haga halen van grote sportevenementen zoals de Volvo Ocean Race, WK Hockey en het WK Beachvolleybal. “De beelden van de WK’s in Den Haag zijn de hele wereld over gegaan”, zegt lijsttrekker Karsten Klein. “Maar sport is zoveel meer; het verbindt mensen van allerlei achtergronden met elkaar. Sportverenigingen vervullen een hele belangrijke sociale functie in de wijk. En bovendien is sporten gezond.”