Mobilitheek in Sportcampus Zuiderpark wint toegankelijkheidsprijs

De Mobilitheek in de Sportcampus Zuiderpark heeft de Onbeperkt070-prijs gewonnen. De Mobilitheek is een uitleenplek van hulpmiddelen voor mensen met een beperking. De winnaar werd maandag door wethouder Karsten Klein bekendgemaakt in Hilton The Hague.

Het initiatief voor de uitleenvoorziening kwam van Arend de Kloet. Bij de uitwerking kreeg hij hulp van de Haagse Hogeschool, gemeente Den Haag en Livit. Het initiatief ontving een geldbedrag van 7.500 euro ten behoeve van de uitvoering.

De aanmoedigingsprijs van 2.500 euro werd gewonnen door Henny Bakker Kemp voor haar initiatief om de Biesieklette rolstoelriksja’s te laten verhuren. Running Blind, de organisatie die sinds twee maanden Nordic Walking aanbiedt voor mensen met een visuele beperking, ontving een eervolle vermelding.

Foto’s: Valerie Kuypers



Luister hier naar het interview met Arend de Kloet op Den Haag FM.