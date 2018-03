Politie Loosduinen houdt kijkdagen voor gestolen gereedschap

Naar aanleiding van de inbeslagname van meer dan 300 gereedschapskoffers is de politie Loosduinen overspoeld met reacties van mensen die denken dat de spullen van hen zijn. Voor de gereedschappen die niet direct aan de rechtmatige eigenaar kunnen worden gekoppeld, worden later dit jaar een speciale kijkdagen georganiseerd.

Na de aanhouding van twee verdachten trof de politie tijdens meerdere huiszoekingen in Den Haag ruim 300 koffers met gereedschap aan. Afgelopen weekend volgde een oproep aan iedereen die na een inbraak gereedschap mist om contact op te nemen met de politie. In totaal kreeg de politie zo’n 1500 e-mails.

De politie laat weten dat het nog wel even duurt voordat de zaak is afgehandeld. “De recherche van team Loosduinen zal eerst elk stuk gereedschap inventariseren en vastleggen in de systemen. U begrijpt dat, gezien de hoeveelheid, dit een behoorlijke klus is.”

Aangifte

Op een later moment neemt de politie contact op met mensen die aangifte gedaan hebben. Volgens de politie is de kans dan ook klein dat het gereedschap van mensen die langere tijd geleden aangifte hebben gedaan tussen de onderschepte lading zit.

Voor de gereedschappen die niet direct herleidbaar zijn naar een aangifte worden later dit jaar een speciale kijkdagen georganiseerd.