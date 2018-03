The Future of The Hague: Bobo’s, buurtbewoners en belangstellenden in gesprek over de toekomst van Den Haag

In The Student Hotel aan de Hoefkade 9 wordt komende donderdag een voor iedereen toegankelijk evenement gehouden onder de naam ‘The Future of The Hague vandaag’.

Aan het gratis toegankelijke evenement doen verschillende sprekers mee, zoals wethouder Saskia Bruines van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, directeur Itai Cohn van Stichting BBIS (Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving), designer Omar Munie, Hoofd Marketing & Communicatie Gijs Meijer van het Gemeentemuseum Den Haag en Sander Hanenberg, de Marketing Manager van het The Hague Marketing Bureau. Bezoekers kunnen ook zelf hun toekomstdromen delen. Het beste idee wordt onder meer beloond met 365 dagen een gratis flexwerkplek en 365 gratis kopjes koffie.

Ook zijn er culturele activiteiten, waaronder een optreden van zanger Pat Smith. Aanmelden voor het event kan hier. Den Haag FM is mediapartner van The Future of The Hague en zendt donderdag 22 maart van 18.00 tot 21.00 uur live uit vanuit restaurant The Commons.

The Student Hotel

The Student Hotel, dat onlangs compleet gerestyled is, wordt voor een groot deel bevolkt door (internationale) studenten die tijdelijk in Den Haag verblijven. Maar ook toeristen maken gebruik van de hotelkamers. Bij het hotel zitten verder een restaurant, de multifunctionele zalen van The Bazaar of Ideas en Collab met flexibele werkplekken die te huur zijn voor freelancers en start-ups.

