Burgemeester Pauline Krikke: “Trots dat blinden eindelijk zelf kunnen stemmen”

Op de ochtend van de gemeenteraadsverkiezingen schoof burgemeester Pauline Krikke aan in de studio bij Den Haag FM. Een half uur lang beantwoordde ze vragen van luisteraars over haar eigen stemgedrag en het belang van de verkiezingen.

De burgemeester vertelde onder andere over de acht stembureaus waar blinden en slechtzienden voor het eerst zelf kunnen stemmen. “We zijn heel trots om dit in Den Haag voor het eerst mogelijk te maken”, vertelt Krikke in het programma Haagse Ochtendradio. “Bij de proef was iedereen erg enthousiast. De proefpersonen waren enorm trots dat ze eindelijk zonder hulp kunnen stemmen.” In elk Haags stadsdeel staat een stembureau met de hulpmiddelen.

“Mijn man heeft nog nooit VVD gestemd”, antwoordde Krikke op de vraag of ze thuis wel eens discussie heeft over welke partij er gestemd moet worden. “Hij heeft dus ook nog nooit op mij gestemd.” Verder ging de burgemeester in op de samenstelling van de gemeenteraad en haar eigen rol tijdens de verkiezingen.

Stemtram

Direct na afloop van het gesprek ging de burgemeester naar station Hollands Spoor. Daar stapte ze op lijn 11. Die tramlijn staat vandaag bekend als de stemtram. Tussen 09.00 en 17.00 uur is in die tram een officieel stemlokaal.

Luister hier naar het interview met Pauline Krikke over het zelfstandig stemmen van slechtzienden.

Luister hier naar de antwoorden van Pauline Krikke op de vragen van luisteraars.