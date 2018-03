IJshockeyers Hijs Hokij in winnen van Heerenveen

Meer in

De ijshockeyers van Hijs Hokij hebben een belangrijke stap gezet naar het kampioenschap in de BeNe League. De Hagenaars wonnen dinsdagavond de derde wedstrijd in de finale van de play-offs tegen Heerenveen.

De wedstrijd van dinsdagavond was een ware thriller. In de eerste twee periodes werd er niet gescoord. In de derde periode kwam Heerenveen op voorsprong. Kevin Nijland strafde een Haagse verdedigingsfout af.

Die 0-1 bleef tot twee minuten voor tijd op het Haagse scorebord staan. Toen maakte Joey Oosterveld gelijk. In overtime werd er niet gescoord, waardoor penaltyshots de beslissing moesten brengen. HIJS benutte al de drie mogelijkheden. Ronald Wurm miste voor Heerenveen. Hij stuitte op goalie Fabian Schotel, die zijn ploeg daarmee op een belangrijke 2-1 voorsprong zet in deze best-of-five.

Zaterdag

De eerste wedstrijd had Den Haag vrijdag ook al gewonnen, met 4-2. De tweede ontmoeting – in Friesland – ging zondag met 3-1 verloren. Zaterdag staan de ploegen weer tegenover elkaar in Heerenveen.

Foto: RubenvAMedia (Faceboook)