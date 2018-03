Met z’n tweeën in een stemhokje, mag dat? De do’s en don’ts in het stemlokaal

Komende zaterdag finale muziekwedstrijd Talent Event

Singer/songwriters Louise en Sophie Voogd, rapper Jxck Abstract en de bands Beyond the Moon en Speakeasy staan zaterdag in de finale van de muziekwedstrijd Talent Event in het Paard.

Alleen muzikanten onder de negentien jaar konden meedoen aan de voorrondes van deze wedstrijd. De finalisten maken kans op verschillende prijzen zoals een geldbedrag van duizend euro, waardebonnen, studio-opnamen, festivaloptredens, een fotoshoot en een jaar gratis oefenruimte.

De afgelopen maand gingen de finalisten de studio in om elk een eigen song op te nemen. Het is de zevende keer dat Talent Event wordt gehouden. De toegang tot de finale in het Paard is gratis.