De eerste uitslagen zijn binnen: nek-aan-nekrace tussen VVD en Groep de Mos

De eerste uitslagen zijn binnen: 25 procent van de stemmen zijn geteld. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat VVD de grootste partij is met 16,30% van de stemmen. De partij van Boudewijn Revis haalt daarmee acht zetels binnen.

Het blijkt een nek-aan-nekrace met Groep de Mos, want de partij van lijsttrekker Richard de Mos volgt met eveneens 8 zetels. Groep de Mos heeft zo’n 15,57% van de kiezers achter zich.

De grootste verliezer is de PVV, die 5 zetels moet opgeven volgens de laatste poll. De PvdA onder leiding van Martijn Balster is gehalveerd. De socialisten zijn voor voorlopig goed voor 3 zetels in de raadszaal. Nieuwkomer 50PLUS heeft 1 zetel weten binnen te slepen.

D66

13,10%

6 zetels

VVD

16,30%

8 zetels

GroenLinks

10,51%

5 zetels

Groep de Mos / Hart voor Den Haag

15,57%

8 zetels

PVV

4,84%

2 zetels

PvdA

6,61%

3 zetels

CDA

5,92%

3 zetels

Haagse Stadspartij

5,74%

3 zetels

SP

2,75%

1 zetel

Partij voor de Dieren

5,75%

3 zetels

50PLUS

2,35%

1 zetel

ChristenUnie/SGP

2,90%

1 zetel

Islamdemocraten

2,44%

1 zetel

NIDA

0 zetels

Partij van de Eenheid

0 zetels

Blanco

0 zetels

Dynamo

0 zetels

Bond voor studentenactie

0 zetels

Haagse Toekomst

0 zetels

Samen070

0 zetels

Foto: Jurjen Drenth