Stemmen tussen de geiten en op de bowlingbaan: vijf bijzondere stemlocaties

Woensdag kan er tot 21.00 uur gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad. Dan kan je gewoon naar het dichtstbijzijnde stembureau gaan, maar er zijn ook een hoop bijzondere locaties waar je je stem uit kan brengen. Wij hebben de vijf leukste op een rij gezet.

1. Stemmen in de tram

Stemmen en tegelijkertijd van A naar B komen. Dat kan in Den Haag in de speciale tram van de HTM. Op het traject van lijn 11 rijdt tussen 9.00 en 17.00 uur de tram ’11 stembureau’ heen en weer. De dienstregeling van de tram is op de website van de HTM te zien.

2. Kinderboerderij

Eerst knuffelen met konijnen en lammetjes en daarna het stemhokje in. Het kan woensdag bij zes stadsboerderijen: stadsboerderij Op den Dijk aan de Bovendijk, De Woelige Stal aan de Herman Costerstraat, de Schildershoeve aan het Tenierplantsoen, ’t Waaygat, de Molenweide aan de Stuwstraat 31 en stadsboerderij Landzigt aan de Aristoteleslaan. De openingstijden zijn van 07.30 tot 21.00 uur.

3. Stemmen in musea

Hagenaars die tussen 10.00 en 17.00 uur hun stem in het Gemeentemuseum uitbrengen krijgen gratis toegang tot alle tentoonstellingen. In Pulchri Studio aan het Lange Voorhout 15), Comm (Museum voor Communicatie) aan de Zeestraat en Muzee Scheveningen aan de Neptunusstraat 90 zijn ook ingericht als stemlokaal.

4. Stemmen op de bowlingbaan

De gemeenteraadsverkiezingen combineren met een bedrijfsuitje? Het kan in onze stad. In Scheveningen kun je namelijk stemmen in het bowlingcentrum aan de Gevers Deynootweg. Na een uurtje bowlen, kun je daarna afpilsen in het stembureau van café De Boterwaag op de Grote Markt. In de nacht van dinsdag op woensdag werden daar de eerste stemmen uitgebracht, maar woensdag fungeert de kroeg als een ‘normaal’ stembureau.

5. Hotel des Indes

Wil je op stand gaan stemmen, ga dan vooral langs bij Hotel Des Indes aan het Lange Voorhout. Daar kun je in de hal van het hotel van 07.30 uur tot 21.00 uur je stem uitbrengen.

Foto: Stephan Burgwal