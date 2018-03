Tweede tussenstand: Groep de Mos alleen aan kop

De tweede tussenstand is bekend: 50 procent van de stemmen zijn geteld. Groep de Mos neemt met 9 zetels een voorsprong op de VVD met voorlopig 7 zetels. De partij van lijsttrekker Richard de Mos heeft 16,68% van de stemmers achter zich weten te scharen.

Het verschil met VVD lijkt iets groter te worden. Waar de liberalen bij een kwart van de getelde stemmen nog 16,30% van de kiesgerechtigden wist te overtuigen, haalt de partij van Boudewijn Revis bij de helft van de stemmen nog maar 14,17% van de stemmen binnen.

Toch reageert de nummer twee van VVD Judith Oudshoorn-Van Ginderen uitgelaten. “Wat een winst van vier naar zeven zetels. Dit is echt iets om op te proosten! We houden ons nog niet zo bezig met de winst van Groep de Mos. We concentreren ons op onze eigen winst”, aldus Judith.

D66: 6 zetels

VVD: 7 zetels

GroenLinks: 5 zetels

Groep de Mos: 9 zetels

PVV: 2 zetels

PvdA: 3 zetels

CDA: 3 zetels

Haagse Stadspartij: 2 zetels

SP: 1 zetel

Partij voor de Dieren: 2 zetels

50PLUS: 1 zetel

ChristenUnie/SGP: 1 zetel

Islamdemocraten: 1 zetel

Partij voor de Eenheid: 1 zetel