Volg al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen op Den Haag FM

Woensdag kiest Den Haag een nieuwe gemeenteraad. Den Haag FM doet de hele dag verslag van de gemeenteraadsverkiezingen vanuit de stad.

Op denhaagfm.nl houden we een liveblog bij met het laatste nieuws rondom de verkiezingen. ’s Avonds is er vanaf 19.00 uur een live radio-uitzending vanuit het Atrium van het stadhuis. We doen verslag vanuit het IJspaleis en vanaf verschillende plekken in de stad en gaan door totdat alle uitslagen binnen zijn.

Luister dus naar 92.0 FM en volg de al het verkiezingsnieuws op Den Haag TV, onze website en socials.