Wilders stemt op Henk Bres in Duindorp

De bekende gezichten uit de Haagse politiek hebben woensdagmorgen hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen.

PVV-voorman Geert Wilders stemde in de Duindorp. Hij koos Henk Bres, de nummer tien op de PVV-lijst in Den Haag. Premier Mark Rutte (VVD) deed dat bij Schoolvereniging Wolters aan de Utenbroekestraat.

De opkomst in de steden Den Haag en Rotterdam is lager dan bij de raadsverkiezingen van vier jaar geleden. Rond 10.15 uur had in Den Haag 6,3 procent gestemd en in Rotterdam 6,9 procent. In 2014 was dat respectievelijk elf procent en 9,2 procent.

Foto: Geert Wilders (Twitter)

Net gestemd in een stembureau op het prachtige Duindorp! (3)#StemPVV pic.twitter.com/Cx8Mcj0lV3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 21 maart 2018