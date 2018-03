50Plus Den Haag haalt een zetel, nummer 2 op de lijst baalt

Volgens de voorlopig definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen lijkt de 50Plus Den Haag één zetel te hebben bemachtigd. Dat is een zetel minder dan waar de partij naar aanleiding van peilingen op had gehoopt. “Je baalt altijd maar we hebben goed werkt geleverd,” vertelde campagneleider Geert Tomlow (rechts op de foto) op Den Haag FM.

Tomlow is gister vlak na een van de eerste exitpolls vroegtijdig vertrokken uit het Atrium van het gemeentehuis. “Na de eerste indicatie bleek al dat we geen twee maar één zetel zouden krijgen. Dat was toch een kleine teleurstelling als campagneleider en nummer twee op de lijst.” Grote winnaar was bij deze verkiezingen Groep de Mos. “Misschien zijn mensen toch na de zware campagne van Groep Mos overgestapt.” Tomlow heeft wel mooie woorden over voor de partij. “Negen zetels is knap en mijn felicitaties daarvoor.”

Tot zijn spijt lijkt 50Plus het voorlopig met één lid te moeten stellen in de gemeenteraad. “Met twee man kun je altijd met elkaar overleggen en meer doen. Een eenmansfractie toch vrij eenzaam.” Ook zijn partijgenoot en lijsttrekker Frans Hoynck van Papendrecht baalt en is een beetje verbaasd. Samen hebben ze nog lang niet opgegeven. “We blijven strijdvaardig. In veel steden hebben we twee tot drie zetels dus er is een basis voor 50Plus om actief te blijven in gemeenten in Nederland.”

Luister hier naar het interview met Geert Tomlow op Den Haag FM.