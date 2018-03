Groep de Mos pakt 9 zetels: “Hoe hard lachen jullie nu?”

Zo’n tachtig procent van de stemmen zijn inmiddels geteld. Groep de Mos blijft aan kop en lijkt 9 zetels in de Haagse raad te hebben bemachtigd. Daarmee laat de partij van Richard de Mos de VVD met 2 zetels minder achter zich.

De sfeer zit er bij Richard’s achterban goed in. De partijleden vieren in Danzig aan de Korte Houtstraat feest terwijl De Mos hen toespreekt. “Toen ik in 2012 begon werd ik door heel veel mensen uitgelachen. En tegen die mensen zou ik willen zeggen: hoe hard lachen jullie nu?”

VVD-lijsttrekker Boudewijn Revis is eveneens blij met de behaalde winst.”Dat zijn er drie meer dan in 2014. Daar ben ik blij om.” Over de voorsprong van Groep de Mos zei hij: “Het is iedereen gegund om te winnen”, aldus Revis.

D66:

6 zetels

VVD:

7 zetels

GroenLinks:

5 zetels

Groep de Mos:

9 zetels

PVV:

2 zetels

PvdA:

3 zetels

CDA:

3 zetels

Haagse Stadspartij:

2 zetels

SP:

1 zetel

Partij voor de Dieren:

2 zetels

50PLUS:

1 zetel

ChristenUnie/SGP:

1 zetel

Islamdemocraten:

1 zetel

Partij voor de Eenheid:

1 zetel

NIDA:

1 zetel