De belangrijkste uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op een rijtje

Alle stemmen in Den Haag zijn geteld. Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag ligt met 48,3 procent lager dan het landelijk gemiddelde van 55 procent. De definitieve zetelverdeling per partij is als volgt:

Groep de Mos: 9 zetels

VVD: 7 zetels

D66: 6 zetels

GroenLinks: 5 zetels

PvdA: 3 zetels

CDA: 3 zetels

Haagse Stadspartij: 2 zetels

Partij voor de Dieren: 2 zetels

PVV: 2 zetels

ChristenUnie/SGP: 1 zetel

SP: 1 zetel

Islam Democraten: 1 zetel

Partij van de Eenheid: 1 zetel

50PLUS: 1 zetel

NIDA: 1 zetel

Samen070: 0 zetels

Haagse Toekomst: 0 zetels

Dynamo: 0 zetels

Bond voor Studenten Actie: 0 zetels

Blanco Lijst: 0 zetels