Derde editie Urban Trail nu ook met korter parcours

Voor de derde keer wordt op 24 juni door heel Den Haag de Urban Trail gelopen. Voor het eerst is dit jaar een tweede parcours uitgestippeld van vijf kilometer. “Voor sommige was tien kilometer net te veel. Nu hebben we ook een route die de helft korter is zodat er meer mensen mee kunnen doen,” vertelde organisator Sigrid van Toorn op Den Haag FM.

Tot nu toe zijn er twee locaties bekend gemaakt waar de Urban Trail doorheen zal lopen, namelijk Pathe Spuimarkt en Sociëteit de Vereniging. “We gaan gewoon dwars door een bioscoopzaal.” Vanaf deze week konden mensen zich opgeven voor de loop en de eerste 1.000 aanmeldingen al binnen. “We kunnen er maar 5.000 aan, dus we gaan de goeie kant op.” Met nog iets meer dan 90 dagen te gaan ziet het er naar uit de 4.000 deelnemers van vorig jaar overtroffen gaat worden.

Deelname aan de tocht door de stad kost €25. “Je krijgt er een startnummer, een ontbijtje, een medaille bij de finish en natuurlijk een geweldige ervaring voor terug,” volgens Sigrid.

Luister hier naar het interview met Sigrid van Toorn op Den Haag FM.