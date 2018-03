Nieuwe toevoeging aan Haagse Meldpunten: Meldpunt Eenzaamheid

Hou je Haags viel het een aantal maanden geleden al op dat er veel meldpunten zijn in Den Haag. Van grondwateroverlast tot maaltijdbezorgers, er is een meldpunt voor. Om door de bomen weer eens het bos te kunnen zien zijn we het meldpunt Haagse Meldpunten gestart. Nu is er een nieuw meldpunt ingediend door zelfstandig adviseur Hugo van den Beld: het meldpunt eenzaamheid. “Bedrijven kunnen het melden als ze vermoeden dat iemand eenzaam is en dan onderneemt het sociale wijkteam actie,” vertelde Hugo op Den Haag FM.

Ook al staat Hugo los van het meldpunt van de Haagse Community Tegen Eenzaamheid, hij heeft wel ervaring met de problemen. “Ik loop al jaren rond in de wereld van eenzaamheidsbestrijding.” De exacte getallen van eenzame bewoners in onze stad worden nog onderzocht. “Bij 10% van de Nederlanders is er al sprake van sterke eenzaamheid.” Over wat sterke eenzaamheid betekent zijn verschillende beschrijvingen. “Mensen die super druk zijn op het werk en verenigingen kunnen zich ook eenzaam voelen.”

Niet iedereen die vermoedt dat iemand eenzaam is kan daar zelf wat aan doen. “Je hebt niet altijd de tijd of de middelen om er wat aan te doen, ook al is dat wel de wens van de gemeente.” Met dit meldpunt worden er dus professionals ingeschakeld in de strijd tegen de eenzaamheid.

Luister hier naar het interview met Hugo van den Beld op Den Haag FM.