Orlando was in contact met iemand op in beslag genomen vissersbootje

De zeventien-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam die in februari in Den Haag om het leven kwam, is op het vissersbootje geweest dat sinds kort in beslag genomen is. Volgens de politie is Orlando daar in ‘contact’ geweest met iemand. Wie hij heeft ontmoet is nog niet bekend gemaakt.

Orlando verdween in de nacht van zondag 18 februari na een date met een man uit Ypenburg via de homo-datingapp Grindr. Die date had hij op het bootje maar of dat ook met de eigenaar daarvan was wordt nog onderzocht, vertelde de woordvoerder van de politie. “Het bootje lag op de plek waar Orlando later in het water is gevonden. We hebben het bootje in beslag genomen en verzegeld omdat het wellicht nog gebruikt kan worden bij een reconstructie.”

De eigenaar uit Ypenburg is zevenentwintig en woont nog bij zijn ouders en heeft het vissersbootje zelf gebouwd. Die bewuste avond lag het vaartuigje in het water waar Orlando uiteindelijk werd gevonden. “Het bootje kan een stukje zijn van de puzzel waaruit duidelijk moet worden wat met Orlando is gebeurd. Daarom nemen we het mee in het onderzoek.”