Richard de Mos: “Ik ben een emotionele jongen”

Groep de Mos lijkt met 9 zetels de grootste partij in de Haagse raad te worden. Zo’n tachtig procent van de stemmen zijn inmiddels geteld. “We kunnen misschien wel 10 zetels binnenhalen”, zei een opgetogen Richard de Mos tegen Den Haag FM.

“De stemmen in Loosduinen zijn nog niet eens geteld en je kunt wel zeggen dat daar onze kiezers zitten.” Richard denkt dat zijn partij aan kop staat omdat zijn team keihard heeft gewerkt. “Mensen voelden zich niet serieus genomen. Wij zijn met onze vrijwilligers de wijken in gegaan om de echte problemen aan te horen en aan te pakken.”

Richard kijkt terug op een roerige tijd. “Ik heb een moeilijke tijd achter de rug. Na mijn vertrek bij de PVV kwam ik nergens meer aan de bak. Om dit nu mee te maken is mooi. Ik ben een emotionele jongen.”

Hoewel de meeste politieke partijen zich inmiddels hebben verzameld in het atrium van het Stadhuis om de laatste uitslag mee te maken, blijft Richard met zijn achterban in Danzig aan de Korte Houtstraat. “Hier is ons feest. We gaan morgen weer kijken met wie we gaan praten”, aldus Richard de Mos.