Richard de Mos: “We hebben geen breekpunten”

De grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag is al voor dat de uiterst definitieve uitslag binnen is bekend: Groep de Mos. Met negen zetels zijn ze de grootste partij in Den Haag geworden. Een van de grote punten ging over het betaald parkeren in onze stad. “Een breekpunt is betaald parkeren niet, maar dat er wat moet gebeuren voor de automobilist lijkt me helder,” vertelde Richard de Mos op Den Haag FM.

Met schorre stem stond de lijsttrekker ons te woord. “Ik ben tot het laatst bezig geweest met stemmers overtuigen en vandaag hebben we het nog gevierd met taart.” Nu rest te taak van een coalitie vormen nog. “De komende dagen zijn we op zoek naar een verkenner die we snel willen aanstellen zodat die begin volgende week aan slag kan.” Ander grote partijen zijn de Haagse VVD en GroenLinks en daar moet volgens De Mos recht aan gedaan worden. “Het lijkt me sowieso wijselijk om met elkaar in gesprek treden. We hebben grote verschillen en we willen wel water bij de wijn doen, maar moet wel een goed wijntje blijven natuurlijk.”.

De partij hun overwinning gevierd. “Het is fantastisch om de steun van Den Haag en Scheveningen te krijgen. Er kwam gister toch wel wat emotie bij kijken want ik ben heel blij met het resultaat.” Voordat de onderhandelingen volgende week van start gaan is het eerst van belang uit te rusten. “Er moet even ‘gestekkerd’ worden en daarna aan tafel voor de onderhandelingen,” aldus De Mos.

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.