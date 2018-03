‘Tweede Kamer-springer’ is wietactivist uit Groenlo: “Hij wilde z’n leven geven voor dat plantje”

De man die donderdagmiddag van de publieke tribune in de plenaire zaal van de Tweede Kamer sprong is activist Hans Kamperman uit Groenlo. Samen met mede-actievoerder Darpan van Kuik uit Den Haag bivakkeerde hij al twee maanden tegenover het Tweede Kamergebouw om aandacht te vragen voor de legalisering van medicinale wiet.

“Hij zei wel eens dat hij zijn leven wilde geven voor dat plantje”, zegt Van Kuik in gesprek met Den Haag FM. Al acht weken lang trekt Darpan op met de gesprongen wietactivist om handtekeningen op te halen voor een petitie voor legalisering van medicinale cannabis.

Op social media hield Kamperman geïnteresseerden op de hoogte van de gang van zaken. In één van zijn berichten kondigde hij donderdagochtend ook zijn wanhoopsdaad aan. De activist sprong tijdens een debat over georganiseerde criminaliteit van de publieke tribune met iets om zijn nek dat aan de tribune was vastgebonden. Omstanders snelden meteen toe en hesen hem weer omhoog.

Politiek wakker schudden

“In zijn ogen is de legalisering van medicinale wiet de oplossing voor een duurzame wereld”, zegt Darpan. “Hij wilde een daad stellen om de politiek wakker te schudden. Ik heb geprobeerd om het uit zijn hoofd te praten, maar dat is helaas niet gelukt.”

Van Kuik weet inmiddels wel dat Kamperman buiten levensgevaar verkeert. “Hoe hij er precies aan toe is, weet ik niet, maar hij leeft in ieder geval nog.”