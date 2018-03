VIDEO: Man valt van tribune Tweede Kamer

Er is een bezoeker van de publieke tribune van de Tweede Kamer gesprongen of gevallen. Het is onduidelijk hoe de man eraan toe is.

De vergadering is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd. Een ambulance is gearriveerd en hulpverleners hebben zich over de man ontfermd.

Foto: Jaap Jansen (Twitter)

Video. Debat Tweede Kamer abrupt onderbroken vanwege mogelijk zelfmoordpoging man op publieke tribune. https://t.co/MBFc7VN3oU pic.twitter.com/O2Ri07FUBT — GeenStijl (@geenstijl) March 22, 2018

Treurig nieuws: zelfmoordpoging in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Geschokt Kamerlid: "Iemand probeerde zich met een riem te verhangen." #AD pic.twitter.com/S5xwBVzki9 — Peter Winterman (@WintermanAD) March 22, 2018